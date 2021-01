Governo: Dessì (M5S), 'Centinaio? Lega ha perso occasione protagonismo nel 2019' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Ho letto dichiarazioni del colLega Centinaio che mi hanno fatto veramente sorridere. Passiamo dall'egoismo di Renzi alla ricerca di protagonismo della Lega. Un protagonismo che ha perso totalmente nell'agosto del 2019 con la sceneggiata del Papeete. Adesso non gli resta che fantasticare". Così, parlando con i giornalisti, il senatore del Movimento 5 Stelle Emanuele Dessì, in riferimento a un ipotetico passaggio di senatori del MoVimento 5 Stelle alla Lega. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Ho letto dichiarazioni del colche mi hanno fatto veramente sorridere. Passiamo dall'egoismo di Renzi alla ricerca didella. Unche hatotalmente nell'agosto delcon la sceneggiata del Papeete. Adesso non gli resta che fantasticare". Così, parlando con i giornalisti, il senatore del Movimento 5 Stelle Emanuele, in riferimento a un ipotetico passaggio di senatori del MoVimento 5 Stelle alla

