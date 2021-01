Governo: crisi, le possibili conseguenze dello strappo di Renzi (Di giovedì 14 gennaio 2021) possibili la creazione di una nuova maggioranza in Parlamento senza Italia Viva, le dimissioni di Conte, la creazione di un Governo istituzionale oppure le elezioni anticipate, Mattarella permettendo Leggi su firenzepost (Di giovedì 14 gennaio 2021)la creazione di una nuova maggioranza in Parlamento senza Italia Viva, le dimissioni di Conte, la creazione di unistituzionale oppure le elezioni anticipate, Mattarella permettendo

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - terribileIT : È curioso come@il sito di @repubblica in questi giorni di crisi di governo sia pieno zeppo di annunci pubblicitari... - rokotoko57 : RT @lauraboldrini: Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha bisogn… -