Governo, crisi in DIRETTA. Conte al Colle da Mattarella. Si tenta la carta responsabili. Centrodestra unito: premier venga in Aula (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lo strappo di Renzi alla fine è arrivato, ma cosa accade ora? Giuseppe Conte sembrava voler prendere tempo ma qualcosa ha determinato un'accelerazione e il premier alle 16 è... Leggi su ilmattino (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lo strappo di Renzi alla fine è arrivato, ma cosa accade ora? Giuseppesembrava voler prendere tempo ma qualcosa ha determinato un'accelerazione e ilalle 16 è...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - La7tv : #tagada Crisi di governo, Manlio #DiStefano (M5S, sottosegretario agli Esteri): 'Votare è l'ultima cosa da fare ogg… - phildancefc : RT @Mov5Stelle: Ecco la figura che ci fa fare Renzi sulla stampa internazionale! Oggi l’Italia viene associata alla sua trovata di ieri: a… -