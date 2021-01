Governo | Crimi | ' crisi va parlamentarizzata | M5S compatto' **

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Ladi governo va "certamente", il "Movimento in questo momento èpiù che mai". Così, a quanto si apprende da fonti M5S, il capo politico Vitonel corso della riunione con la delegazione M5s di governo.

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Piena fiducia nel presidente Conte e nessuna possibilità di riavviare un confronto con Matteo Renzi. A quanto si apprende ...Il premier vuole evitare una crisi al buio ed è disponibile a venire in Parlamento ma punta a farlo dopo l'ok allo scostamento di bilancio, quindi non prima di mercoledì prossimo. Ma in ballo c'è anch ...