Governo Conte ter, l?ultima trattativa Il premier: «Da Iv grave responsabilità» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Era uscito dal bunker e dopo la conferenza stampa di Matteo Renzi ci è rientrato con lo stesso umore di Donald Trump dopo il riConteggio in Georgia. Giuseppe Conte aveva lasciato palazzo Chigi... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 14 gennaio 2021) Era uscito dal bunker e dopo la conferenza stampa di Matteo Renzi ci è rientrato con lo stesso umore di Donald Trump dopo il riggio in Georgia. Giuseppeaveva lasciato palazzo Chigi...

matteosalvinimi : Vedo che Grillo, per disperazione, dice 'tutti dentro': sono passati dalla rivoluzione Cinque Stelle al governo Con… - fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - ciccio_pisanti : RT @umorismoq: Siamo al Governo Conte di Schrödinger, è contemporaneamente vivo e morto. - 1511maxi : RT @davcoppo: Non entro nel merito della crisi di governo, certo che “disciplina e onore” (per parlare di Conte, poi) non sono parole che m… -