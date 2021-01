Governo: Conte sente Johnson, ‘conversazione lunga e fruttuosa’ (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Conversazione lunga e fruttuosa con Boris Johnson. Clima, energia, G7, G20 e salute al centro dei colloqui. In cima all’agenda anche la Libia e l’intensificazione delle relazioni bilaterali”. Lo scrive il premier Giuseppe Conte in un tweet. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Conversazionee fruttuosa con Boris. Clima, energia, G7, G20 e salute al centro dei colloqui. In cima all’agenda anche la Libia e l’intensificazione delle relazioni bilaterali”. Lo scrive il premier Giuseppein un tweet. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

matteosalvinimi : #CRISIDIGOVERNO, NOTA CONGIUNTA DEL CENTRODESTRA Bisogna fare presto. L’Italia non può aspettare le liti, i giochi… - matteosalvinimi : Chiediamo che domani Conte venga in Parlamento a spiegare che cosa sta succedendo: c'è ancora un governo? Se hanno… - matteosalvinimi : Vedo che Grillo, per disperazione, dice 'tutti dentro': sono passati dalla rivoluzione Cinque Stelle al governo Con… - apavo75 : RT @ilriformista: Non è stato facile decidere di andare fino in fondo. Ma è stato necessario per spazzare via i quintali di ipocrisia che a… - Saverio1234S : RT @ClaudioDeglinn2: Presidente MATTARELLA, eviti per cortesia il Conte ter,benché non amo Renzi,ho condiviso tutto le sue istanze,questo è… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Conte Crisi governo Conte, 5 scenari possibili: dai responsabili al rebus Draghi Il Messaggero Crisi, dopo la rottura di Renzi Conte chiede la fiducia alle camere

Il premier si recherà alle camere per illustrare la situazione e cercare una nuova maggioranza. Contro il leader di Italia Viva si sono scagliati ...

La Meloni asfalta Conte: "Ecco cosa accadrebbe in un Paese normale..."

Al termine del vertice del centrodestra, Giorgia Meloni non usa messi termini per criticare l'atteggiamento di Giuseppe Conte.

Il premier si recherà alle camere per illustrare la situazione e cercare una nuova maggioranza. Contro il leader di Italia Viva si sono scagliati ...Al termine del vertice del centrodestra, Giorgia Meloni non usa messi termini per criticare l'atteggiamento di Giuseppe Conte.