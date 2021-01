Governo, Conte: “Italia Viva apre la crisi, accetto le dimissioni ministre” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Interviene sulla crisi di Governo il premier Giuseppe Conte. Il Presidente del Consiglio accetta le dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti. Nella serata di mercoledì si è aperta ufficialmente la crisi di Governo, con il premier Giuseppe Conte che ha preso atto delle decisioni di Italia Viva. Infatti il premier ha dovuto rilasciare un comunicato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Interviene sulladiil premier Giuseppe. Il Presidente del Consiglio accetta ledelleBellanova e Bonetti. Nella serata di mercoledì si è aperta ufficialmente ladi, con il premier Giuseppeche ha preso atto delle decisioni di. Infatti il premier ha dovuto rilasciare un comunicato L'articolo proviene da Inews.it.

matteosalvinimi : Chiediamo che domani Conte venga in Parlamento a spiegare che cosa sta succedendo: c'è ancora un governo? Se hanno… - matteosalvinimi : Vedo che Grillo, per disperazione, dice 'tutti dentro': sono passati dalla rivoluzione Cinque Stelle al governo Con… - matteosalvinimi : #CRISIDIGOVERNO, NOTA CONGIUNTA DEL CENTRODESTRA Bisogna fare presto. L’Italia non può aspettare le liti, i giochi… - Valter41271244 : RT @RadioSavana: Sgarbi invoca l'insurrezione contro governo Conte: '#IoApro! Sono con voi!' - Walter82546692 : @matteorenzi @TeresaBellanova @elenabonetti @ivanscalfarotto CONTE L,UOMO PIÙ IRRICONOSCENTE DEL MONDO.. SENZA RENZ… -