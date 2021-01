**Governo: Conte alle Camere già lunedì o martedì** (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – La decisione sarà assunta, a breve, dalle riunione dei capigruppo di Camera e Senato. Ma il premier Giuseppe Conte, dicono a Palazzo Chigi, ha dato disponibilità per affrontare le Aule parlamentari già nelle giornate di lunedì e martedì della prossima settimana. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – La decisione sarà assunta, a breve, driunione dei capigruppo di Camera e Senato. Ma il premier Giuseppe, dicono a Palazzo Chigi, ha dato disponibilità per affrontare le Aule parlamentari già nelle giornate die martedì della prossima settimana. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

