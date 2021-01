Governo: Calenda, ‘farlo cadere senza spiegare cosa vuoi è assurdo’ (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Trovo questo modo di fare politica assurdo e non lo condivido in nulla”. Lo dice Carlo Calenda su Rai Radio1 a In Vivavoce. “Trovo questo modo di fare politica assurdo e non lo condivido in nulla. Io ci avrei pensato. Questo Governo non l’ho mai condiviso, ma se ci stai dentro e lo fai cadere in piena pandemia, in mezzo al Recovery fund, senza spiegare cosa vuoi, questo per me è del tutto incomprensibile e non trovo sia corretto, lineare e trasparente”. Esclude un riavvicinamento a Renzi? “Totalmente”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Trovo questo modo di fare politica assurdo e non lo condivido in nulla”. Lo dice Carlosu Rai Radio1 a In Vivavoce. “Trovo questo modo di fare politica assurdo e non lo condivido in nulla. Io ci avrei pensato. Questonon l’ho mai condiviso, ma se ci stai dentro e lo faiin piena pandemia, in mezzo al Recovery fund,, questo per me è del tutto incomprensibile e non trovo sia corretto, lineare e trasparente”. Esclude un riavvicinamento a Renzi? “Totalmente”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

SkyTG24 : Crisi di governo, Calenda a Sky TG24: 'Unica linea è esecutivo di salvezza nazionale' - Radio1Rai : #crisidigoverno “Il fare politica di #Renzi è assurdo. Sono uscito dal #Pd per l’alleanza con i #5stelle. Il… - Piu_Europa : Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile.… - PoliteKosmo : @drugo56873141 Si è dimesso per disaccordo (pare) con Conte 1 e credo che sia andato all’OMS con Gentiloni, chiamat… - ClaudioClalup : @Lantidiplomatic Non sarei sicuro che non ce la faccia. Ora che è all'opposizione del Governo e del PD, potrebbe st… -