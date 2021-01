Governo | boom hashtag #AvantiConConte su Twitter

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - L'è diventato in poche ore trend topic su, cominciando a salire subito dopo lo strappo di Matteo Renzi. Ieri sera ha superato rapidamente i 13mila tweet e questa mattina registrava un totale di 27.600 'cinguettii'. L'è stato usato anche dai ministri Pd e M5S per rimarcare il sostegno al presidente del Consiglio.

Alla fine Matteo Renzi ha portato fino in fondo la sua scellerata operazione volta a togliere di mezzo il governo Conte. Per conoscerne le reali motivazioni ci vorrebbe uno psicanalista di quelli brav ...(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Boom dell'hashtag #AvantiConConte in queste ore sui social, dopo lo strappo di Matteo Renzi. Ieri sera l'hashtag in poche ore ha raggiunto la prima posizione tra i trend topic ...