Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di giovedì 14 gennaio 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla crisi di Governo che per il 46% è motivo di rabbia e sconcerto (e per un altro 22% è motivo di forte preoccupazione). Insomma, gli italiani danno parere fortemente negativo rispetto alla fine del Conte-bis La situazione vede la Lega sempre primo partito a seconda dei sondaggi in calo o in crescita. Ma nel complesso è tutto il centrodestra che gode di ottima salute arrivando ad un complessivo 47,5% contro il 39% del centrosinistra (compreso il M5S). Mentre i partiti di governo pagano le forti tensioni interne all'esecutivo e sono tutti in calo. Stando alle simulazioni di Ipsos per il Corriere in caso di voto anticipato il nuovo parlamento sarebbe ad ampia ... Leggi su panorama (Di giovedì 14 gennaio 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla crisi di Governo che per il 46% è motivo di rabbia e sconcerto (e per un altro 22% è motivo di forte preoccupazione). Insomma, gli italiani danno parere fortemente negativo rispetto alla fine del Conte-bis La situazione vede la Lega sempre primo partito a seconda deiin calo o in crescita. Ma nel complesso è tutto il centrodestra che gode di ottima salute arrivando ad un complessivo 47,5% contro il 39% del centrosinistra (compreso il M5S). Mentre i partiti di governo pagano le forti tensioni interne all'esecutivo e sono tutti in calo. Stando alle simulazioni di Ipsos per il Corriere in caso dianticipato il nuovo parlamento sarebbe ad ampia ...

DiMarzio : #Meite al @acmilan, nel primo pomeriggio si definiscono gli ultimi dettagli: confermate le cifre, operazione da 10… - romeoagresti : #Benevento e #Juve hanno chiuso l’operazione #Reynolds. Definiti gli ultimi aspetti burocratici, il giocatore si a… - La7tv : #piazzapulita Crisi di governo, gli ultimi aggiornamenti di Salvatore Gulisano: 'Sei senatori di Italia Viva sarebb… - FraLauricella : RT @La7tv: #piazzapulita Crisi di governo, gli ultimi aggiornamenti di Salvatore Gulisano: 'Sei senatori di Italia Viva sarebbero pronti a… - benssamu : @GiulianaBen ?????? Gli ultimi due non mi dicono nulla.. non so perché :/ -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Riapertura scuole, tutte le date e gli ultimi aggiornamenti Orizzonte Scuola Una vita spericolata, Rai 2/ “Manca una sceneggiatura credibile”

Una vita spericolata in onda su Rai 2 oggi, 14 gennaio, dalle 23:15. Nel cast Lorenzo Richelmy. Come seguire il film in streaming.

Duncan al Cagliari, il motivo della scelta

Oggi sono stati sistemati gli ultimi dettagli tra Fiorentina e Venezia per il centrocampista classe 1998 Maleh e lunedì ci saranno le firme sui contratti. La Fiorentina lo compra e lo lascia in presti ...

Una vita spericolata in onda su Rai 2 oggi, 14 gennaio, dalle 23:15. Nel cast Lorenzo Richelmy. Come seguire il film in streaming.Oggi sono stati sistemati gli ultimi dettagli tra Fiorentina e Venezia per il centrocampista classe 1998 Maleh e lunedì ci saranno le firme sui contratti. La Fiorentina lo compra e lo lascia in presti ...