Gli infermieri: 'Nuovi posti Covid per reagire alla terza ondata? Siamo stanchi, manca il personale' (Di giovedì 14 gennaio 2021) 'Vogliono ampliare i posti Covid già esistenti per affrontare una terza ondata predisponendoli al Roverella e all'Angioloni? - si chiede l'infermiere cesenate Gianluca Gridelli, responsabile Nursing ... Leggi su cesenatoday (Di giovedì 14 gennaio 2021) 'Vogliono ampliare igià esistenti per affrontare unapredisponendoli al Roverella e all'Angioloni? - si chiede l'infermiere cesenate Gianluca Gridelli, responsabile Nursing ...

HuffPostItalia : A Brescia niente tirocinio per gli allievi infermieri che non fanno il vaccino - Capezzone : A PalazzoChigi si lavora duramente contro l’emergenza. Il modello è Gloria Swanson/Viale del tramonto (“I’m ready f… - TwitPaola2 : RT @PBerizzi: No #vaccino no tirocinio. A Brescia gli allievi infermieri dell'università sospesi se non si vaccinano. Lo racconto oggi su… - Gioia_13 : RT @GiovannaDiTroia: È tempo di donare Abbracci: arrivano i biscotti del Mulino Bianco in edizione limitata che celebrano e supportano gli… - Gioia_13 : RT @HuffPostItalia: A Brescia niente tirocinio per gli allievi infermieri che non fanno il vaccino -