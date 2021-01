Giusto, ma sbagliato: il capo di Twitter spiega il ban di Donald Trump (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo le polemiche dei primi giorni (a cui sono seguite ulteriori decisioni da parte di differenti piattaforme social) il CEO di Twitter, Jack Dorsey, ha pubblicato alcuni tweet per dare la sua versione dei fatti sulla sospensione (o ban) dell’account del quasi ex Presidente degli Stati Uniti. Secondo lui, infatti, la decisione presa era inevitabile, ma quanto successo deve aprire un capitolo di discussione. Jack Dorsey su ban Trump sembra contraddirsi, ma sottolinea che quando si arriva a un divieto, vuol dire che il sistema ha fallito. LEGGI ANCHE > Donald Trump non aveva un account OnlyFans (e, quindi, non è stato sospeso da lì) Il Ceo di Twitter ha scritto una lunga riflessione (anche se forse Twitter, con il suo concetto di brevità, sembrava essere il luogo meno adatto) su ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo le polemiche dei primi giorni (a cui sono seguite ulteriori decisioni da parte di differenti piattaforme social) il CEO di, Jack Dorsey, ha pubblicato alcuni tweet per dare la sua versione dei fatti sulla sospensione (o ban) dell’account del quasi ex Presidente degli Stati Uniti. Secondo lui, infatti, la decisione presa era inevitabile, ma quanto successo deve aprire un capitolo di discussione. Jack Dorsey su bansembra contraddirsi, ma sottolinea che quando si arriva a un divieto, vuol dire che il sistema ha fallito. LEGGI ANCHE >non aveva un account OnlyFans (e, quindi, non è stato sospeso da lì) Il Ceo diha scritto una lunga riflessione (anche se forse, con il suo concetto di brevità, sembrava essere il luogo meno adatto) su ...

Ultime Notizie dalla rete : Giusto sbagliato Facebook e Twitter bannano Trump. Giusto o sbagliato? Startmag Web magazine Jack Dorsey: "Giusto bloccare Trump su Twitter, ma è un precedente pericoloso"

Il fondatore del social network: "Non ne vado fiero". Poi aggiunge: "Chi non condivide le nostre regole può rivolgersi altrove". The Donald torna ad attaccare ...

Dire "per sempre" prima di morire. Andrea, malato terminale, ha sposato Giulia: "L'abbiamo fatto anche per i figli che ancora non abbiamo"

TRENTO. "Ciò che dà un senso alla vita, lo dà anche alla morte", scriveva Antoine de Saint Exupéry. Perché c'è un mistero, tanto nella vita quanto nella morte, che trascende le idee di giusto e sbagli ...

