Giussano | incidente sul lavoro in cantiere | 51enne gravissimo al Niguarda

(Di giovedì 14 gennaio 2021)(Monza), 14 gennaio 2021 - Alle 8.30 circa, di questa mattina, in via Stradivari all'interno di unedile, un operaio italiano di 51 anni, coniugato, carpentiere, dipendente della ...

ilNotiziarioInd : Giussano, grave incidente sul lavoro in cantiere: operaio di 51 anni in coma -

Ultime Notizie dalla rete : Giussano incidente

MonzaToday

Le cause che hanno causato tale gravissimo incidente sono in corso di accertamento. Quello che è trapelato è che il 51enne è stato colpito violentemente al cranio da una piattaforma in ferro sganciata ...Gravissimo un operaio di 51 anni ricoverato questa mattina in codice rosso all'Ospedale Niguarda di Milano in seguito ad un incidente sul lavoro. Il fatto ...