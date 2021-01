Giulia | «Vaccinate insegnanti e studenti più grandi | ridateci la scuola | ridateci l’aria»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 14 gennaio 2021) «Sono giorni strani di settimane strane, tutto quello che fino a poco tempo fa era normale ora non lo è più e sembra solo il ricordo di un’epoca lontana. Il mondo ha scoperto un nemico tanto piccolo e invisibile quanto temibile che lo ha messo in ginocchio e lo ha quasi fermato del tutto. È un virus, si chiama Sars-CoV-2 e causa il Covid-19, una malattia difficile da curare per la quale ancora non esiste un vaccino o un farmaco specifico. Questo virus ha causato un’emergenza senza precedenti nelle nostre vite e ha stravolto quella che era la nostra normalità.