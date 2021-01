Giulia Salemi piange e Pierpaolo Pretelli si sbottona “Tu e mio figlio unici pensieri” – VIDEO (Di giovedì 14 gennaio 2021) Giulia Salemi ha un momento di sconforto nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo alcune coccole ricevute da Pierpaolo Pretelli, l’influencer si sbilancia un poco, confessando di essere stanca e molto più sensibile del previsto per via dei numerosi pensieri che la tormentano. Giulia Salemi piange e Pierpaolo Pretelli si sbottona “Tu e mio figlio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 14 gennaio 2021)ha un momento di sconforto nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo alcune coccole ricevute da, l’influencer si sbilancia un poco, confessando di essere stanca e molto più sensibile del previsto per via dei numerosiche la tormentano.si“Tu e mio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

