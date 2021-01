Giro di prostituzione in centro massaggi, arrestato sfruttatore (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – Un Giro di prostituzione celato dietro un’attivita’ di centro massaggi, in zona Appia. E’ quanto e’ stato scoperto al termine delle indagini eseguite dalla Polizia Locale di Roma Capitale su delega della Procura della Repubblica di Roma. Gli agenti del Reparto Tutela Patrimonio del GSSU, Gruppo Sicurezza Sociale Urbana, attraverso appostamenti e mirate attivita’ investigative, hanno scoperto all’interno dell’esercizio, un’attivita’ illegale di sfruttamento della prostituzione, gestito da un cittadino italiano: due le donne, di nazionalita’ cinese, che venivano sfruttate per elargire pratiche sessuali, secondo un preciso tariffario, ad una rete di clientela, per la maggior parte di nazionalita’ italiana e di eta’ compresa tra i 30 e i 50 anni. Questa mattina e’ scattato il sequestro del ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – Undicelato dietro un’attivita’ di, in zona Appia. E’ quanto e’ stato scoperto al termine delle indagini eseguite dalla Polizia Locale di Roma Capitale su delega della Procura della Repubblica di Roma. Gli agenti del Reparto Tutela Patrimonio del GSSU, Gruppo Sicurezza Sociale Urbana, attraverso appostamenti e mirate attivita’ investigative, hanno scoperto all’interno dell’esercizio, un’attivita’ illegale di sfruttamento della, gestito da un cittadino italiano: due le donne, di nazionalita’ cinese, che venivano sfruttate per elargire pratiche sessuali, secondo un preciso tariffario, ad una rete di clientela, per la maggior parte di nazionalita’ italiana e di eta’ compresa tra i 30 e i 50 anni. Questa mattina e’ scattato il sequestro del ...

