Gigi Marzullo aiuta Serena Bortone in collegamento da casa per Oggi è un altro giorno (Foto) (Di giovedì 14 gennaio 2021) E’ a Gigi Marzullo che la Rai ha affidato il compito di accogliere Serena Bortone nello studio di Oggi è un altro giorno (Foto). La conduttrice è positiva al Covid, isolata in casa e per fortuna senza sintomi. “Bella, brava semplice, la sorella che mi manca” così Marzullo ha accolto il collegamento di Serena e il pubblico di Oggi è un altro giorno. “Sorrido perché è la cosa che bisogna fare nella vita sempre e lo posso fare. La cosa che è importante nella vita sono gli affetti e io sono fortunata nonostante sia positiva al covid come tanti di voi”. Si intuisce subito il significato delle parole di Serena ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 14 gennaio 2021) E’ ache la Rai ha affidato il compito di accoglierenello studio diè un). La conduttrice è positiva al Covid, isolata ine per fortuna senza sintomi. “Bella, brava semplice, la sorella che mi manca” cosìha accolto ildie il pubblico diè un. “Sorrido perché è la cosa che bisogna fare nella vita sempre e lo posso fare. La cosa che è importante nella vita sono gli affetti e io sono fortunata nonostante sia positiva al covid come tanti di voi”. Si intuisce subito il significato delle parole di...

FDscienzaVerona : RT @GREISON_ANATOMY: Ciao! Mi hanno detto che stanotte è andata in onda l'intervista che mi ha fatto Gigi Marzullo in 'Mille e un libro' @R… - FabioTraversa : RT @borraccino_: Dopo la fascia notturna, Gigi Marzullo alla conquista del primo pomeriggio di Rai1: a sorpresa conduce in studio #OggièUnA… - itsBeaverhausen : RT @borraccino_: Dopo la fascia notturna, Gigi Marzullo alla conquista del primo pomeriggio di Rai1: a sorpresa conduce in studio #OggièUnA… - borraccino_ : Dopo la fascia notturna, Gigi Marzullo alla conquista del primo pomeriggio di Rai1: a sorpresa conduce in studio… - BaruzzoMarco : @stanzaselvaggia L'unico politico che tutte le volte che ha un ruolo da protagonista perde consenso.Gli gioverebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Marzullo Gigi Marzullo, chi è: età, carriera e vita privata del conduttore ViaggiNews.com Gigi Marzullo aiuta Serena Bortone in collegamento da casa per Oggi è un altro giorno (Foto)

E’ a Gigi Marzullo che la Rai ha affidato il compito di accogliere Serena Bortone nello studio di Oggi è un altro giorno (foto). La conduttrice è positiva al Covid, isolata in casa e per fortuna senza ...

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone svela: “Non volevo rinunciare…”

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone conduce da casa: “Non volevo rinunciare a farvi compagnia” Ha aperto la puntata odierna di Oggi è un altro giorno ...

E’ a Gigi Marzullo che la Rai ha affidato il compito di accogliere Serena Bortone nello studio di Oggi è un altro giorno (foto). La conduttrice è positiva al Covid, isolata in casa e per fortuna senza ...Oggi è un altro giorno, Serena Bortone conduce da casa: “Non volevo rinunciare a farvi compagnia” Ha aperto la puntata odierna di Oggi è un altro giorno ...