Gianpaolo Cannizzo | il dentista dei vip nei guai seri | “Mi ha rovinata”

CONDANNATO IL DENTISTA DEI VIP "Ancora oggi ne pago le conseguenze: non riesco a masticare alla perfezione, fatico quando si tratta di mangiare il pane e alcuni cibi sono proibiti"

Voleva solo sfoggiare «un bel sorriso». Ed è per questo che nell’autunno del 2015 si rivolge a una clinica di Rivalta per un trattamento di implantologia che le donasse denti bianchi e perfetti e, all ...

