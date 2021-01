Gianni Morandi | l’esilarante gaffe è sotto gli occhi di tutti

(Di giovedì 14 gennaio 2021)si è reso protagonista di unaa dir poco esilarante, i fan non hanno potuto fare a meno di farglielo notare: ecco cosa è successo., Fonte foto: Instagram (@official)Sui vari profili social diè apparsa una foto davvero particola che ha in pochi minuti suscitato l’interesse di numerosi fan del noto cantante.ha svelato la nuova passione che condivide con sua moglie Anna, i due ispirati dalla serie di successo La regina degli scacchi hanno deciso di cimentarsi in questo particolare passatempo. I due sono totalmente nuovi alle regole eammette che amerebbe anche frequentare un corso, scherzando poi: “Mi hanno detto che per ...

RadioGemini1 : Ora in onda: Gianni Morandi - Se perdo anche te - Primaonline : TOP 15 INFLUENCER di dicembre. I protagonisti del mese sono i Ferragnez e la famiglia Vacchi. Per la prima volta i… - CannarozzoLuc : @an_conda Parla piu piano. Gianni Morandi. ?????? - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST 3?2?esimi di finale ?????????? Vota, RT e fai votare il miglior ALBUM ITALIANO di tutti i tempi tra: 1? Buon compl… - radiosiciliarse : Gianni Morandi - Se perdo anche te -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

DiLei

Il brano scritto da Dylan che la celebre icona della difesa dei diritti umani, a Roma nel 2018 per il tour d’addio ai concerti, lanciò nel 1965 ...Anche in dicembre, come in quasi tutti i mesi dell'anno, in testa alla Top 15 degli influencer sui social, stilata da Sensemakers per Primaonline sulla base dei dati di Shareablee, ci sono Chiara Ferr ...