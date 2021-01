GFVIP | Pierpaolo contro la famiglia per Giulia | parla il fratello

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Il presunto amore nato traPetrelli eSalemi all’interno della casa delnon sembra riuscire a trovare un’approvazione completa fuori da Cinecittà. Molti i fan che hanno manifestato un dissenso diretto nei confronti del flirt e altrettanto quelli che insinuano che i due siano ben consapevoli delle dinamiche del reality. In queste ultime settimaneha subito anche i commenti di alcuni membri della suache gli hanno fatto notare che dopo l’avvicinamento ad Elisabetta Gregoraci le eccessive effusioni con l’influencer non sarebbero opportune. I commenti sulla Salemi hanno procurato anche una reazione alla gieffina, preoccupata di non piacere alla mamma e aldell’ex velino.si è schierato dalla parte della sua ...