GFVip, la modella Jess Impiazzi: "Ho tentato il suicidio" (Di giovedì 14 gennaio 2021) La testimonianza dell'ex star del GFVip britannico, la modella Jess Impiazzi rileva: "Ho tentato il suicidio". (Instagram)Con il suo aspetto incantevole, una promettente carriera televisiva e il marito una vera star del rugby, Jess Impiazzi sembrava avere tutto. Ma il mondo della star del reality di 31 anni ha iniziato a sgretolarsi nel 2018 quando il suo matrimonio è finito quasi improvvisamente e ha cercato di togliersi la vita. La giovane star della tv britannica è stata sposata con il giocatore di rugby Denny Solomona per 15 mesi prima che scoprisse il tradimento. —>>> Ti potrebbe interessare anche GF Vip, insulti tra Antonella Elia e Samantha de Grenet: il vero motivo Il dramma di Jess ...

