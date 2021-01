GFVip, Antonella Elia nel mirino: “Mai avuto il tumore”. Ecco cosa rischia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il duro scontro tra Antonella Elia e Samantha de Grenet al Grande Fratello Vip non si placa anzi ed arriva anche un nuovo fattore, la gravi accuse di Brigitta Boccoli sul tumore. I dettagli L’acceso confronto tra Antonella Elia e Samantha de Grenet, avvenuto nel live del 4 gennaio del Grande Fratello Vip, ha lasciato dietro di se una lunghissima coda di accuse e polemiche. Ricordiamo i fatti. Nel trentunesimo live l’opinionista Antonella Elia è entrata nella Casa di Cinecittà e attraverso la glass room ha affrontato e spesso riempito di contumelie i concorrenti. E’ il suo ruolo di “cattiva”, nulla da eccepire. Il nodo è che con Samantha de Grenet ha calcato troppo la mano. Una frase in particolare ha suscitato la rabbia di concorrenti e social: “Sei ... Leggi su ck12 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il duro scontro trae Samantha de Grenet al Grande Fratello Vip non si placa anzi ed arriva anche un nuovo fattore, la gravi accuse di Brigitta Boccoli sul. I dettagli L’acceso confronto trae Samantha de Grenet, avvenuto nel live del 4 gennaio del Grande Fratello Vip, ha lasciato dietro di se una lunghissima coda di accuse e polemiche. Ricordiamo i fatti. Nel trentunesimo live l’opinionistaè entrata nella Casa di Cinecittà e attraverso la glass room ha affrontato e spesso riempito di contumelie i concorrenti. E’ il suo ruolo di “cattiva”, nulla da eccepire. Il nodo è che con Samantha de Grenet ha calcato troppo la mano. Una frase in particolare ha suscitato la rabbia di concorrenti e social: “Sei ...

davidemaggio : Ma chiedere ‘scusa’ è così difficile, Antonella?! Che brutta parabola discendente. Credo sia venuto fuori il motivo… - Chicca_colors : Per chi sta riempendo di insulti Salvo, credendosi migliore di lui e poi magari da contro a Antonella Elia, leggete… - BITCHYFit : Antonella Elia, una nota attrice attacca: “Non è vero che hai avuto un tumore, non mentire” - BITCHYFit : Francesca Cipriani contro Antonella Elia: “È pazza e va curata, ha problemi” - CriLu83 : Elisabetta hai tanto sofferto e denunciato il fatto che Antonella ti avesse detto che sei una gatta in calore e tu… -