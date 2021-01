GF Vip | Maria Teresa Ruta ha una crisi fortissima e grida contro tutti | i coinquilini si spaventano VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 14 gennaio 2021) In queste oreha avuto unadi nervi all’interno della casa del GF vip. Tutto è cominciato per ragioni alquanto futili che fanno capo alle nomination legate alla puntata di lunedì scorso. Cecilia pare sia rimasta molto male della nomination ricevuta dalla showgirl. Da quel momento in poi è scoppiato il caos. Laha avuto uno sfogo molto forte che ha spaventato i, i quali non l’avevano mai vista così punto vediamo cosa è successo. Ladiè tra le protagoniste più amate in questa edizione del GF vip. La donna ha sempre mantenuto un certo contegno ed è considerata la più solare e simpatica della casa. Ad ogni modo, ...