GF Vip: Le Parole Incresciose Della Madre di Giulia Salemi! (Di giovedì 14 gennaio 2021) Fariba Tehrani, la Madre di Giulia Salemi, ha detto la sua sul rapporto tra la figlia e Pierpaolo Pretelli. Dopo il giudizio negativo Della Madre dell'ex velino. Ma non solo, Fariba ha anche tirato in ballo Elisabetta Gregoraci. Ecco le sue Parole! La coppia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è uno degli argomenti più discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Gelosia, triangoli amorosi, passione… insomma, i due innamorati non stanno risparmiando proprio niente al loro pubblico. Un pubblico comunque diviso nel giudizio, perché se da una parte ci sono i grandi sostenitori Della love story, dall'altra parte, a molti non è andato giù il cambio di rotta dell'ex velino di Striscia la Notizia. Tra i non-contenti, spicca la mamma di Pretelli la quale, in una delle ...

