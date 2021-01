GF Vip | Filippo Nardi commenta la crisi di Maria Teresa Ruta | “Borderline“ Scoppia la polemica FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ennesimo scivolone diNel mese di dicembreha espresso dei giudizi non consoni sulle donne, in particolare su, per tale motivo è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 5. Tra le tante cose che l’ex iena aveva dato all’ex conduttrice sportiva di essere una persona: “Ma sì, lei per me è, ok che io non sono un medico, ma per me è così ragazzi. Cioè unasì, anche psicosi probabilmente“. Martedì sera la madre di Guenda Goria ha avuto una fortenervosa,ndo a piangere e mettendosi a urlare, dopo una giornata intera di tensione con l’attrice romana Cecilia Capriotti. L’ex gieffino dà di nuovo della ...