GF Vip 5 | Guenda Goria smentisce presunto flirt con Filippo Nardi

Guenda Goria, ospite a Mattino 5, ha smentito il gossip che la vedrebbe insieme a Filippo Nardi dopo il GF Vip Nei giorni scorsi, è balzato un gossip su Guenda Goria che la vedrebbe legata a Filippo Nardi, una volta uscita dalla casa del GF Vip 5. Nella puntata di oggi 14 gennaio 2021 di Mattino 5, l'attrice e musicista è intervenuta per fare chiarezza sulla sua vita sentimentale e per smentire il presunto flirt con il dj italo-inglese. "Smentisco la relazione con Filippo Nardi", ha affermato Guenda, rispondendo alla domanda di Federica Panicucci. "Ci siamo semplicemente incontrati per la prima volta in uno studio televisivo, dopo esserci parlati a telefono.

