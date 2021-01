‘Gf Vip 5’ | Guenda Goria rompe il silenzio e racconta la sua verità sul presunto flirt con Filippo Nardi

Leggi su isaechia

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Qualche giorno fa, nel corso di una puntata di Mattino 5 si era parlato di uno scoop riguardante due ex coinquilini della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il paparazzo Andrea Franco Alajmo aveva infatti lanciato l’indiscrezione su ‘una coppia assurda e improbabile‘. L’ipotesi più accreditata era stata quella di untra, che in queste settimane hanno avuto modo di discutere per le frasi chedurante il suo soggiorno nella Casa aveva rivolto a Maria Teresa Ruta, madre di. Dato che il gossip ha finito per far chiacchierare tutto il web, a chiarire definitamente la questione ci ha pensato lache, sempre tramite le telecamere di Federica Panicucci, ha voluto mettere le cose in chiaro: Ci siamo ...