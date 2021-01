Genova | le famiglie delle vittime del Ponte Morandi | “Autostrade spa lucra ancora”

Leggi su dire

(Di giovedì 14 gennaio 2021) GENOVA – “Stanno emergendo elementi molto inquietanti dalle indagini, siamo in grave crisi pandemica, ora anche in crisi di governo, inopportuna in questo momento delicato. Nulla di questo può far dimenticare quanto avvenuto, nulla può far dimenticare che la società concessionaria che gestiva il ponte Morandi al momento del crollo, Autostrade spa, è ancora al timone della gestione del tratto e del nuovo ponte San Giorgio, anzi sembra in ottima forma e continua a lucrare”. Lo scrive Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime Ponte Morandi, a 29 mesi dalla tragedia in cui morirono 43 persone.