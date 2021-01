Gemma Galgani di nuovo sola: anticipazioni Uomini e Donne (Di giovedì 14 gennaio 2021) Gemma Galgani è rimasta di nuovo sola, dopo la lunga frequentazione con Maurizio. Lo stesso che le aveva fatto credere, come a tutti noi, di essere davvero preso da questa conoscenza anche molto intima. Dalle varie anticipazioni delle registrazioni che potete trovare sulla pagina Instagram chiamata “UominiieDonne” le cose sembrano andare sempre peggio per la dama torinese, che ancora una volta viene delusa da chi non si aspettava. Prima di spiegarvi cosa sta succedendo, facciamo un resoconto di tutto quello che è accaduto tra i due. Nelle ultime puntate che abbiamo visto in televisione, la coppia aveva confessato di essere stati molto vicini, anche fisicamente, così da stupire tutti le persone all’interno dello studio. Non è mancata Tina ovviamente a cercare di ... Leggi su giornal (Di giovedì 14 gennaio 2021)è rimasta di, dopo la lunga frequentazione con Maurizio. Lo stesso che le aveva fatto credere, come a tutti noi, di essere davvero preso da questa conoscenza anche molto intima. Dalle variedelle registrazioni che potete trovare sulla pagina Instagram chiamata “ie” le cose sembrano andare sempre peggio per la dama torinese, che ancora una volta viene delusa da chi non si aspettava. Prima di spiegarvi cosa sta succedendo, facciamo un resoconto di tutto quello che è accaduto tra i due. Nelle ultime puntate che abbiamo visto in televisione, la coppia aveva confessato di essere stati molto vicini, anche fisicamente, così da stupire tutti le persone all’interno dello studio. Non è mancata Tina ovviamente a cercare di ...

esteem_usa : Riccardo e Armando sono la Gemma Galgani del parterre uomini #uominiedonne - annakiara119 : RT @lontanissimo_: Se tutti rispettassero le norme come Gemma Galgani che non si scolla da Roma dal primo lockdown il mondo sarebbe un post… - Lissosweet : RT @lontanissimo_: Se tutti rispettassero le norme come Gemma Galgani che non si scolla da Roma dal primo lockdown il mondo sarebbe un post… - dramaaloover : RT @lontanissimo_: Se tutti rispettassero le norme come Gemma Galgani che non si scolla da Roma dal primo lockdown il mondo sarebbe un post… - morexalvis : RT @lontanissimo_: Se tutti rispettassero le norme come Gemma Galgani che non si scolla da Roma dal primo lockdown il mondo sarebbe un post… -