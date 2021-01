Gelo dalla Russia alle porte dell’Italia. Durata, intensità e novità (Di giovedì 14 gennaio 2021) Oltre mezza Europa sta finendo nelle grinfie del Gelo russo. L’attuale scenario scaturisce da quelle che sono le conseguenze dello stratwarming, quel riscaldamento della stratosfera che stiamo monitorando da qualche tempo e che ha favorito la spinta del lobo siberiano del Vortice Polare verso il Nord Europa. Lo stesso previsto rinforzo, subito dopo metà mese, del blocco anticiclonico sulla Groenlandia è riflesso della stessa situazione, da cui potranno facilmente scaturire nuovi affondi d’aria molto fredda verso l’Europa. La presenza dello stratwarming non è però sempre garanzia di Gelo e neve per il Mediterraneo. Evoluzione incerta sulla Durata di scenari propizi al grande freddo sull’ItaliaPur con l’incremento della possibilità di ondate di freddo alle medie latitudini, sul bacino del Mediterraneo possono anche ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Oltre mezza Europa sta finendo nelle grinfie delrusso. L’attuale scenario scaturisce da quelle che sono le conseguenze dello stratwarming, quel riscaldamento della stratosfera che stiamo monitorando da qualche tempo e che ha favorito la spinta del lobo siberiano del Vortice Polare verso il Nord Europa. Lo stesso previsto rinforzo, subito dopo metà mese, del blocco anticiclonico sulla Groenlandia è riflesso della stessa situazione, da cui potranno facilmente scaturire nuovi affondi d’aria molto fredda verso l’Europa. La presenza dello stratwarming non è però sempre garanzia die neve per il Mediterraneo. Evoluzione incerta sulladi scenari propizi al grande freddo sull’ItaliaPur con l’incremento della possibilità di ondate di freddomedie latitudini, sul bacino del Mediterraneo possono anche ...

