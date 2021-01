Gasparri: in Senato Conte potrà avere 160 voti, ma poi si campa male (Di giovedì 14 gennaio 2021) Se si va al voto gia' martedi' al Senato, Conte ha 150-160 voti: si devono sommare 35 del Pd, 92 del M5S, 8 del gruppo delle Autonomie, del gruppo Misto voteranno 22. Se si aggiunge Nencini si arriva a 158, ma penso che un altro paio di Italia Viva si dissoceranno Leggi su firenzepost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Se si va al voto gia' martedi' alha 150-160: si devono sommare 35 del Pd, 92 del M5S, 8 del gruppo delle Autonomie, del gruppo Misto voteranno 22. Se si aggiunge Nencini si arriva a 158, ma penso che un altro paio di Italia Viva si dissoceranno

sonia172505 : @AlbertoLetizia2 Anche Gasparri sostiene che prenderà 160 voti al Senato.. E che probabilmente durerà fino a luglio… - FirenzePost : Gasparri: in Senato Conte potrà avere 160 voti, ma poi si campa male - sonia172505 : @EugenioCardi Gasparri a Zapping ha detto che Conte riuscirà a trovare la fiducia al Senato con 160 voti... - frtbrcc : @Idar_Bop @A_Mannolini @albertobisin Appena sentito Gasparri su Radio1: “Conte andrà al voto di fiducia al senato e… - La7tv : #omnibus La previsioni di @gasparripdl in caso di voto sul #governo in #Senato: 'Conte troverebbe una maggioranza a… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasparri Senato Gasparri: in Senato Conte potrà avere 160 voti, ma poi si campa male Firenze Post Crisi di governo, Conte domani in Senato, seduta da 9 ore

Domani, venerdì 15 gennaio, al Senato, alle 9.30, ci saranno le comunicazioni del premier Giuseppe Conte, su cui verrà posta la questione di fiducia.

Gasparri: in Senato Conte potrà avere 160 voti, ma poi si campa male

Se si va al voto gia’ martedi’ al Senato, Conte ha 150-160 voti: si devono sommare 35 del Pd, 92 del M5S, 8 del gruppo delle Autonomie, del gruppo Misto voteranno 22. Se si aggiunge ...

Domani, venerdì 15 gennaio, al Senato, alle 9.30, ci saranno le comunicazioni del premier Giuseppe Conte, su cui verrà posta la questione di fiducia.Se si va al voto gia’ martedi’ al Senato, Conte ha 150-160 voti: si devono sommare 35 del Pd, 92 del M5S, 8 del gruppo delle Autonomie, del gruppo Misto voteranno 22. Se si aggiunge ...