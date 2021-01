‘Furbetti’ si imbucano per ricevere il vaccino a Reggio Emilia

Leggi su dire

(Di giovedì 14 gennaio 2021) REGGIO EMILIA – Non tutti gli 8.837 cittadini di Reggio Emilia che in questi giorni si sono sottoposti al vaccino anti covid nell’hub provinciale delle fiere ne avevano diritto. Una falla nel sistema di prenotazione messo a punto dell’Ausl ha aperto la strada anche ad alcuni “furbetti” non appartenenti alle categorie con priorità in questa prima fase della campagna vaccinale: medici, infermieri, esterni che lavorano a vario titolo (addetti alle pulizie, alla mensa, artigiani) nelle strutture sanitarie e volontari del soccorso o impiegati in altri servizi (come il check point in ospedale), che operano gomito a gomito con i camici bianchi. Lo denuncia il direttore dell’Azienda sanitaria reggiana, Cristina Marchesi, dicendosi “davvero amareggiata” per l’accaduto.