Fumetti: record mondiale per Tintin, copertina di Hergè venduta per 3,2 mln euro

Parigi, 14 gen. – (Adnkronos) – Nuovo record mondiale all'asta per un raro disegno di "Tintin", una copertina dipinta dal fumettista belga Hergé, all'anagrafe Georges Prosper Remi (1907 – 1983), creatore del giovane reporter protagonista di avventure in ogni parte del mondo insieme all'inseparabile cagnolino Milù. Il disegno è stato battuto oggi online per 3,2 milioni di euro (per la precisione 3.175.000, tasse comprese; pari a 3,9 milioni di dollari). Lo ha annunciato la casa d'aste Artcurial di Parigi, precisando che il prezzo di partenza era di 2,2 milioni di euro. Il nuovo primato di "Tintin" ha stracciato quelli finora detenuti dai comics americani dei supereroi, in particolare "Batman" e "Spiderman".

