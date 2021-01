Fugatti | ' Rischio zona arancione' Le ipotesi | asporto permesso per i ristoranti | sci per residenti

(Di giovedì 14 gennaio 2021) 'Chi prima aveva numeri dagialla potrebbe entrare in, le regole sono cambiate'. A dirlo è il governatore Maurizioche prospetta ilper il Trentino di ritrovarsi in ...

Bisogna, inoltre, tenere in considerazione il grado di rischio, che può essere basso, moderato o alto. «Il Trentino – ha spiegato Fugatti – la settimana scorsa aveva un Rt pari a 0,85%, domani sapremo ...TRENTO. "Se il Trentino dovesse passare in zona arancione per le scuole superiori non cambia nulla". Così il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, nell'aggiornamento sulle misure attese dal go ...