Frasi del buongiorno: ecco le migliori di oggi 14 Gennaio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Frasi del buongiorno – buongiorno! oggi è giovedì e siamo molto vicini al weekend. Speriamo che questa passi indenne e senza troppo stress. Prima di uscire di casa scambiamoci il buongiorno ed auguriamo il nostro migliore buondì anche a chi ci è più caro. ecco le più belle Frasi per dire buongiorno. Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso. (Stephen Littleword) Tra i tanti ieri e i molti domani, c’è un solo oggi da vivere e da scoprire. Prendi per mano il tuo sorriso e vai incontro alla giornata. (Anonimo) Ogni mattina è una giornata intera che riceviamo… Non vi è nulla di troppo e nulla di “non abbastanza”, nulla di indifferente e nulla di inutile. È un capolavoro. (Madeleine Delbrel) Non ti chiedo ... Leggi su giornal (Di giovedì 14 gennaio 2021)delè giovedì e siamo molto vicini al weekend. Speriamo che questa passi indenne e senza troppo stress. Prima di uscire di casa scambiamoci iled auguriamo il nostro migliore buondì anche a chi ci è più caro.le più belleper dire. Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso. (Stephen Littleword) Tra i tanti ieri e i molti domani, c’è un soloda vivere e da scoprire. Prendi per mano il tuo sorriso e vai incontro alla giornata. (Anonimo) Ogni mattina è una giornata intera che riceviamo… Non vi è nulla di troppo e nulla di “non abbastanza”, nulla di indifferente e nulla di inutile. È un capolavoro. (Madeleine Delbrel) Non ti chiedo ...

