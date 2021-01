Francia, coprifuoco anticipato alle 18: non si esclude un lockdown nazionale (Di giovedì 14 gennaio 2021) In Francia il coprifuoco viene anticipato alle ore 18. Il precedente orario era quello delle 20, ma la situazione epidemiologica sul territorio transalpino è peggiorata e così il governo, per bocca del primo ministro Jean Castex, ha comunicato questo cambiamento che restringe ulteriormente le maglie. Mentre in Italia si pensa all’istituzione di una zona bianca, dunque, oltralpe addirittura si parla di un rischio di lockdown nazionale qualora la situazione dovesse peggiorare. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) Inilvieneore 18. Il precedente orario era quello delle 20, ma la situazione epidemiologica sul territorio transalpino è peggiorata e così il governo, per bocca del primo ministro Jean Castex, ha comunicato questo cambiamento che restringe ulteriormente le maglie. Mentre in Italia si pensa all’istituzione di una zona bianca, dunque, oltralpe addirittura si parla di un rischio diqualora la situazione dovesse peggiorare. SportFace.

TgLa7 : #Covid,#Francia: coprifuoco anticipato alle 18. Castex: 'In tutto il Paese da sabato per almeno 15 giorni' - MoniaVenturini : COVID: FRANCIA, LE SCUOLE RESTANO APERTE IN PRESENZA = (AGI) - Parigi, 14 gen. - Lo ha sottolineato il governo in… - IoCivico : RT @EmilioCarelli: Il #coprifuoco in Francia, che attualmente comincia alle 20, sarà anticipato da sabato alle 18 in tutto il paese 'per al… - messveneto : Covid, in Francia scatta il coprifuoco alle 18 in tutto il Paese: “Le scuole restano aperte” - OPaiano : RT @EmilioCarelli: Il #coprifuoco in Francia, che attualmente comincia alle 20, sarà anticipato da sabato alle 18 in tutto il paese 'per al… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia coprifuoco Francia verso anticipo coprifuoco alle 18 AGI - Agenzia Italia Francia, coprifuoco anticipato alle 18: non si esclude un lockdown nazionale

In Francia il coprifuoco viene anticipato alle ore 18. Il precedente orario era quello delle 20, ma la situazione epidemiologica sul territorio transalpino è peggiorata e così il governo, per bocca de ...

Coronavirus in Francia: il coprifuoco viene anticipato alle 18

Il coprifuoco in Francia attualmente comincia alle 20.00 ma sarà anticipato da sabato prossimo alle 18 su tutto il territorio nazionale.

In Francia il coprifuoco viene anticipato alle ore 18. Il precedente orario era quello delle 20, ma la situazione epidemiologica sul territorio transalpino è peggiorata e così il governo, per bocca de ...Il coprifuoco in Francia attualmente comincia alle 20.00 ma sarà anticipato da sabato prossimo alle 18 su tutto il territorio nazionale.