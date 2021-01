FOTO Mikaela Shiffrin tenerissima con l’amato gatto | “Sweet little baby girl”

(Di giovedì 14 gennaio 2021)è reduce dalla spettacolare vittoria nello slalom di Flachau, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. La statunitense ha firmato il 68mo successo in carriera nel massimo circuito e ha così conquistato il podio numero 100. La fuoriclasse americana è tornata a imporsi tra i pali stretti a un anno di distanza dall’ultima volta e ha ribadito di essere un formidabile talento, ormai definitivamente recuperato dopo la morte del papà che l’aveva scossa nel 2020.prova un grandissimo affetto nei confronti della sua gatta e su Instagram ha postato una serie di scatti, descrivendola con le parole “” (dolce piccola ragazza). Di seguito ledi...

Sportflash24 : #Sci alpino #CoppadelMondo 12 gen. 2021: #MikaelaShiffrin vince lo slalom donne di #Flachau; nuovo programma con 5… -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Mikaela

Liberoquotidiano.it

Mikaela Shiffrin è reduce dalla spettacolare vittoria nello slalom di Flachau, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. La statunitense ha firmato il 68mo successo in carriera nel massi ...Mikaela Shiffrin ottiene il successo nello slalom in notturna di Flachau. L’americana 25enne (nella foto) trionfa in Austria grazie al tempo di 1’47”92 davanti all’austriaca Katharina Liensberger e al ...