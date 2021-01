FOTO | A Pompei tornano integre le colonne della casa del Fauno

Leggi su dire

(Di giovedì 14 gennaio 2021) NAPOLI – Le colonne dell’atrio secondario della casa del Fauno, bombardate e poi ricostruite nel dopoguerra, ancora fratturate dal terremoto, tornano integre al termine di un complesso intervento di restauro nel parco archeologico di Pompei. “Si tratta di un importante intervento, atteso da anni – dice Massimo Osanna, direttore generale ad interim del parco archeologico – che consente di restituire alla pubblica fruizione un altro ambiente di questa prestigiosa dimora, che reca in sé la testimonianza di un capitolo drammatico di Pompei, quello del bombardamento, come testimoniato anche dai resti degli ordigni conservati nell’atrio. Un intervento complesso di consolidamento, che ha inteso risolvere in maniera radicale il restauro delle colonne per lunghi anni lasciate in condizioni conservative precarie. Ma anche una operazione di riqualificazione e di recupero estetico, realizzata uniformando e integrando i materiali di restauro”.