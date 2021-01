For Life: arriva su Rai 4 il dramma carcerario con 50 Cent tratto da una storia vera (Di giovedì 14 gennaio 2021) For Life L’ingiusta detenzione di Aaron Wallace, ispirata da una storia vera, arriva anche in Italia. Da oggi, Rai 4 trasmetterà infatti, in prime time, For Life, la serie ABC creata da Hank Steinberg, l’ideatore della più celebre Senza Traccia. Un legal drama che ha visto anche il coinvolgimento del noto rapper 50 Cent, che figura sia nel cast artistico, sia nell’elenco dei produttori, e che ha come protagonista principale Nicholas Pinnock, noto al pubblico per Marcella e Criminal: UK, entrambi disponibili su Netflix. For Life: trama e anticipazioni Al Centro della storia il pubblico troverà Aaron Wallace (Nicholas Pinnock), ex direttore di un nightclub finito ingiustamente in carcere, con l’accusa di traffico di ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 14 gennaio 2021) ForL’ingiusta detenzione di Aaron Wallace, ispirata da unaanche in Italia. Da oggi, Rai 4 trasmetterà infatti, in prime time, For, la serie ABC creata da Hank Steinberg, l’ideatore della più celebre Senza Traccia. Un legal drama che ha visto anche il coinvolgimento del noto rapper 50, che figura sia nel cast artistico, sia nell’elenco dei produttori, e che ha come protagonista principale Nicholas Pinnock, noto al pubblico per Marcella e Criminal: UK, entrambi disponibili su Netflix. For: trama e anticipazioni Alro dellail pubblico troverà Aaron Wallace (Nicholas Pinnock), ex direttore di un nightclub finito ingiustamente in carcere, con l’accusa di traffico di ...

