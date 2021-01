Fondazione della Comunità Bergamasca: Osvaldo Ranica nuovo presidente (Di giovedì 14 gennaio 2021) Si è riunito giovedì 14 gennaio per la prima volta il nuovo Cda della Fondazione della Comunità Bergamasca. Quattro i nominativi confermati dal precedente mandato: Gianpietro Benigni, membro della Commissione di Beneficienza di Fondazione Cariplo, Armando Santus, Matteo Zanetti, Dario Zoppetti. Questi i nominativi degli altri 15 membri: Alberto Barcella, Oscar Bianchi, Simona Bonaldi, Renato Bresciani, don Mario Carminati, Anna Falanga, Giorgio Frigeri, Giulio Fustinoni, Giuseppe Guerini, Giovanna Mangili, Maria Carla Marchesi, Maurizio Meloni, Osvaldo Ranica, Gabriele Rinaldi e don Roberto Trussardi. Il Cda è stato aperto dal Prefetto Enrico Ricci, che ha presentato i Consiglieri espressi dal Comitato di Nomina con i ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Si è riunito giovedì 14 gennaio per la prima volta ilCda. Quattro i nominativi confermati dal precedente mandato: Gianpietro Benigni, membroCommissione di Beneficienza diCariplo, Armando Santus, Matteo Zanetti, Dario Zoppetti. Questi i nominativi degli altri 15 membri: Alberto Barcella, Oscar Bianchi, Simona Bonaldi, Renato Bresciani, don Mario Carminati, Anna Falanga, Giorgio Frigeri, Giulio Fustinoni, Giuseppe Guerini, Giovanna Mangili, Maria Carla Marchesi, Maurizio Meloni,, Gabriele Rinaldi e don Roberto Trussardi. Il Cda è stato aperto dal Prefetto Enrico Ricci, che ha presentato i Consiglieri espressi dal Comitato di Nomina con i ...

fleinaudi : Signor Basilio, domani Le spediremo a Villa San Biagio, Rsa di Dicomano, tra Mugello e Valdisieve, una preziosa pu… - UcsiSocial : RT @centannus_it: Dottrina sociale, al via il corso della Fondazione Centesimus Annus @romasette - GiorgioAntonel1 : RT @LaNotiziaTweet: Il Covid è ancora un’emergenza. Per la fondazione Gimbe tutti gli indici della pandemia sono in peggioramento https://t… - claudio_cicogni : RT @FondazioneTLS: ??Siamo molto grati ??a #coop, @informatorecoop, a tutti i soci e ai clienti che hanno contribuito alla raccolta fondi a… - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: Il Covid è ancora un’emergenza. Per la fondazione Gimbe tutti gli indici della pandemia sono in peggioramento https://t… -