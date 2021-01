Flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman, spuntano le prove: “Notti di passione in hotel” (FOTO) (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel numero di Chi, in edicola a partire da domani 13 gennaio, sono state pubblicate le prove del Flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman. Erano giorni che si vociferava di questa ipotetica frequentazione e, a quanto pare, sembra emersa tutta la verità. I giornalisti del settimanale sono riusciti ad immortalare i due piccioncini in atteggiamenti alquanto romantici. Vediamo, dunque, quanto è emerso sulla vicenda e, soprattutto, quali sono state le reazioni dei diretti interessati. Lo scoop su Diletta Leotta e Can Yaman Da giorni si parlava di un ipotetico Flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman. Dopo un po’ di rumors, però, è arrivata finalmente la verità. Stando a quanto rivelato da Chi, i ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel numero di Chi, in edicola a partire da domani 13 gennaio, sono state pubblicate ledeltrae Can. Erano giorni che si vociferava di questa ipotetica frequentazione e, a quanto pare, sembra emersa tutta la verità. I giornalisti del settimanale sono riusciti ad immortalare i due piccioncini in atteggiamenti alquanto romantici. Vediamo, dunque, quanto è emerso sulla vicenda e, soprattutto, quali sono state le reazioni dei diretti interessati. Lo scoop sue CanDa giorni si parlava di un ipoteticotrae Can. Dopo un po’ di rumors, però, è arrivata finalmente la verità. Stando a quanto rivelato da Chi, i ...

