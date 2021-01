Flavio Montrucchio ha partecipato al Grande Fratello 2, oggi è così: chi è e cosa fa (Di giovedì 14 gennaio 2021) Flavio Montrucchio ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello, ecco cosa ha fatto dopo il reality e cosa fa oggi Flavio Montrucchio divenne noto nel 2001 per aver partecipato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 14 gennaio 2021)haalla seconda edizione del, eccoha fatto dopo il reality efadivenne noto nel 2001 per aver… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

LaSilviaGio : L'unica certezza di #PrimoAppuntamento è che Flavio Montrucchio è bono. - travelervibes__ : Ciao, stasera non sono in vena ma twitto solo per dire, ancora una volta: Ma quanto è figo Flavio Montrucchio??? F… - pelleimpura : Comunque Flavio Montrucchio è super bravo, per me è perfetto per #primoappuntamento ???? - ArmonioHG : Ma rispetto alla puntata precedente è cresciuta la barba di Flavio Montrucchio? XD #PrimoAppuntamento - Ozgur_Ezgi79 : strada nel cinema e in TV, Flavio Montrucchio, Bisciglia, Tersigni, il grande Tarricone, e anke altri. -