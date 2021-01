“First reaction shock”, il video di Renzi è virale: ma qual è il motivo? (Di giovedì 14 gennaio 2021) La frase di Renzi “First reaction shock” è diventata virale, sul web si trovano diverse versioni, meme e gif del video originale. Scopriamo il motivo. Se apriamo il web troveremo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 14 gennaio 2021) La frase di” è diventata, sul web si trovano diverse versioni, meme e gif deloriginale. Scopriamo il. Se apriamo il web troveremo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

dellorco85 : 'La crisi politica non è stata voluta da Italia Viva' e “Ma dovreste dire grazie a Italia Viva”. ?????? First reacti… - mariodvis : RT @mariodvis: Renzi diventa premier. Esce in prima serata per annunciare il nuovo decreto. Lo accompagna un'orchestra. Lui in tuxedo. Rima… - dontcxllmebaby : il professore d'inglese che imita renzi dicendo first reaction: shock mi ha migliorato la giornata - valab91 : Ho visto le foto dei soldati della Guardia Nazionale a protezione del Congresso negli Stati Uniti un po’ first reac… - najwareign : A Renzi non bastava essere famoso per un FirsT ReAcTiOn ShOcK no adesso vuole una crisi di governo in piena pandemia -

La frase di Renzi "first reaction shock" è diventata virale, sul web si trovano diverse versioni, meme e gif del video originale. Scopriamo il motivo ...