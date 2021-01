Fiorentina | Terracciano rinnova fino al 2023 | ufficiale

(Di giovedì 14 gennaio 2021) FIRENZE - Nonostante l'eliminazione dalla Coppa Italia patita ieri per mano dell'Inter arriva una buona notizia in casa. Si tratta del rinnovo di contratto del portiere Pietro,...

Corriere dello Sport.it

Dopo la bella prestazione di ieri contro l’Inter (nonostante l’errore commesso sul calcio di rigore per i nerazzurri) arriva una bella notizia per il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano. Il c ..."La Fiorentina comunica che il calciatore Pietro Terracciano ha rinnovato, fino al 30 giugno 2023, il contratto che lo lega al club viola". Con questa nota sul proprio sito ufficiale, ...