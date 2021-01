Fiorella Mannoia torna in tv con “La musica che gira intorno”: oggi in diretta Facebook dalle ore 15 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Fiorella Mannoia, dopo il successo di “Un, due, tre… Fiorella” nel 2017, torna sulla rete ammiraglia della Rai per due eventi speciali. “La musica che gira intorno” andrà in onda venerdì 15 gennaio e 22 gennaio su Rai Uno in prima serata dal Teatro 1 di Cinecittà World. Fiorella Mannoia è ospite a “Programma” giovedì 14 gennaio con Claudia Rossi e Andrea Conti in diretta Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano dalle ore 15. “C’è musica per la testa, che fa pensare, c’è musica per il cuore, che fa emozionare, c’è musica per le gambe, che trasmette allegria e fa ballare – dichiara Fiorella Mannoia – Ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021), dopo il successo di “Un, due, tre…” nel 2017,sulla rete ammiraglia della Rai per due eventi speciali. “Lache” andrà in onda venerdì 15 gennaio e 22 gennaio su Rai Uno in prima serata dal Teatro 1 di Cinecittà World.è ospite a “Programma” giovedì 14 gennaio con Claudia Rossi e Andrea Conti ine YouTube de Il Fatto Quotidianoore 15. “C’èper la testa, che fa pensare, c’èper il cuore, che fa emozionare, c’èper le gambe, che trasmette allegria e fa ballare – dichiara– Ci ...

adestrainalto : Mio padre che 'Elena domani ti vedi il programma della Mannoia che c'è Mengoni' (affermazione, non domanda) e io 's… - RCCALIFORNIA : Ora in onda: Bungaro, Fiorella Mannoia - Il cielo è di tutti - infocampania : TELEVISIONE - 'LA MUSICA CHE GIRA INTORNO' DI FIORELLA MANNOIA IL 15 GENNAIO IN PRIMA SERATA SU RAI 1, SARÀ PER TUT… - SMSNEWSOFFICIAL : Su Radio2 Fiorella Mannoia-Speciale “Padroni di niente” - mediterranew : Fiorella Mannoia conduce “La musica che gira intorno”... -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorella Mannoia Fiorella Mannoia: «Mi reinvento ogni giorno (e non invecchio)» Io Donna Fiorella Mannoia conduce “La musica che gira intorno”

Fiorella Mannoia conduce “La musica che gira intorno”. Il primo appuntamento con il programma musicale di Rai 1 è per venerdì 15 gennaio 2021 ...

Ulivi abbattuti e passaggio a livello, Luigi Pignataro e Onofrio Lomazzo: le Pagelle di Lucia de Mari

Luigi Pignataro voto 9 – Un signore sotto tutti i punti di vista il vedovo tranese protagonista di una "busta" da consegnare a "C'è posta per te" con Maria de Filippi: sabato scorso, nel programma più ...

Fiorella Mannoia conduce “La musica che gira intorno”. Il primo appuntamento con il programma musicale di Rai 1 è per venerdì 15 gennaio 2021 ...Luigi Pignataro voto 9 – Un signore sotto tutti i punti di vista il vedovo tranese protagonista di una "busta" da consegnare a "C'è posta per te" con Maria de Filippi: sabato scorso, nel programma più ...