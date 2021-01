Fiorella Mannoia: “La musica che gira intorno sarà puro spettacolo” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Fiorella Mannoia torna in TV con il nuovo programma “La musica che gira intorno”. Le puntate saranno due: la prima domani (15 gennaio) e la seconda il 22 gennaio, in onda in prima serata su RAI 1 (ore 21.25). Lo show celebra la musica e il suo valore nella vita di tutti noi. In ogni serata condotta da Fiorella, saranno presenti molti importanti personaggi del mondo dello spettacolo. La redazione di Metropolitan Magazine ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del programma, tenutasi oggi (via zoom) a Milano, alle ore 12. Alla conferenza, hanno preso parte, oltre la Mannoia, il Direttore di Rai 1 Stefano Coletta, il Vice Direttore di Rai 1 Claudio Fasulo e il regista Duccio Forzano. Il nuovo show di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021)torna in TV con il nuovo programma “Lache”. Le puntate saranno due: la prima domani (15 gennaio) e la seconda il 22 gennaio, in onda in prima serata su RAI 1 (ore 21.25). Lo show celebra lae il suo valore nella vita di tutti noi. In ogni serata condotta da, saranno presenti molti importanti personaggi del mondo dello. La redazione di Metropolitan Magazine ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del programma, tenutasi oggi (via zoom) a Milano, alle ore 12. Alla conferenza, hanno preso parte, oltre la, il Direttore di Rai 1 Stefano Coletta, il Vice Direttore di Rai 1 Claudio Fasulo e il regista Duccio Forzano. Il nuovo show di ...

an12frnc : RT @giorgiansa: Fiorella Mannoia presenta il grande show #LaMusicaCheGiraIntorno su Zoom @FiorellaMannoia @RaiUno 'Platea vuota. Per noi es… - palermomaniait : Fiorella Mannoia torna in tv con ''La musica che gira intorno'' - - giornaleradiofm : Fiorella Mannoia torna in tv, due speciali su Rai1: (ANSA) - ROMA, 14 GEN - Fiorella Mannoia riveste i panni della… - musicanotizie : “La musica che gira intorno”, Fiorella Mannoia torna su Rai 1 - FBinfare : Fiorella Mannoia torna in tv -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorella Mannoia Fiorella Mannoia: «Mi reinvento ogni giorno (e non invecchio)» Io Donna Fiorella Mannoia racconta La Musica Che Gira Intorno: “Nessun’altra forma d’arte ha la capacità di non lasciarci mai”

Fiorella Mannoia torna in TV con La Musica Che Gira Intorno, il suo nuovo show in due appuntamenti su Rai1. Venerdì 15 gennaio e venerdì 22 gennaio, l’artista sarà in prima serata su Rai1 con tanti os ...

Fiorella Mannoia torna in tv, due speciali su Rai1

Fiorella! nel 2017, la cantante torna in prima serata su Rai1 con un nuovo programma tra musica e parole: La musica che gira intorno, due puntate speciali il 15 e il 22 gennaio (dal Teatro 1 di Cineci ...

Fiorella Mannoia torna in TV con La Musica Che Gira Intorno, il suo nuovo show in due appuntamenti su Rai1. Venerdì 15 gennaio e venerdì 22 gennaio, l’artista sarà in prima serata su Rai1 con tanti os ...Fiorella! nel 2017, la cantante torna in prima serata su Rai1 con un nuovo programma tra musica e parole: La musica che gira intorno, due puntate speciali il 15 e il 22 gennaio (dal Teatro 1 di Cineci ...