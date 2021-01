Fiorella Mannoia e la musica che ci gira intorno (Di venerdì 15 gennaio 2021) Riportare la musica in tv, quando tutto è fermo, i palcoscenici sono desolatamente vuoti e gli addetti ai lavori vivono mesi terribili, tra sussidi che non arrivano e un futuro che definire nebuloso è un eufemismo. Fiorella Mannoia ci prova con il suo secondo esperimento televisivo dopo quello del 2017 (Un, due, tre…Fiorella). Questa volta per il suo nuovo show in prima serata su Rai 1, ha preso a prestito il titolo di un classico di uno dei suoi autori … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 15 gennaio 2021) Riportare lain tv, quando tutto è fermo, i palcoscenici sono desolatamente vuoti e gli addetti ai lavori vivono mesi terribili, tra sussidi che non arrivano e un futuro che definire nebuloso è un eufemismo.ci prova con il suo secondo esperimento televisivo dopo quello del 2017 (Un, due, tre…). Questa volta per il suo nuovo show in prima serata su Rai 1, ha preso a prestito il titolo di un classico di uno dei suoi autori … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

RaiRadio2 : L'omaggio di @fiorellamannoia a Lucio Dalla: 'La casa in riva al mare' ?? ???? Ascolta e guarda 'Fiorella Mannoia -… - RaiRadio2 : Grazie @fiorellamannoia per questa serata meravigliosa! ?? ???? Potete rivedere 'Fiorella Mannoia - Speciale Padroni… - fattoquotidiano : Fiorella Mannoia torna in tv con “La musica che gira intorno” - Annalis75327421 : RT @erreelleerre: Domani è già qui ?? #MengoniLaMusicaCheGiraIntorno ?? - mengoniana30 : RT @AngeloR54671811: Ma quanto è più bella la vita quando #LaMusicaCheGiraIntorno è quella di @mengonimarco! ?????????????? #MengoniLaMusicaCheGir… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorella Mannoia Lo show di Fiorella Mannoia: De Gregori, Marco Mengoni e Achille Lauro nella prima puntata Tv Fanpage "La musica che gira intorno", Fiorella Mannoia torna in tv con due serate e tanti ospiti

Nella serata di domani e in quella del 22 la Mannoia presenterà una collezione di pezzi unici, duettando con artisti del calibro di Baglioni, Bocelli, Ligabue e, per la prima volta, Giorgia ...

Mantova, medico muore per Covid. Disposta l’autopsia “per confermare assenza di nesso con…

Un operatore sanitario , un chirurgo di 64 aanni con patologie croniche pregresse, è morto per Covid-19 a Mantova. Era stato sottoposto a vaccino. “Pur in presenza di una situazione estremamente indic ...

Nella serata di domani e in quella del 22 la Mannoia presenterà una collezione di pezzi unici, duettando con artisti del calibro di Baglioni, Bocelli, Ligabue e, per la prima volta, Giorgia ...Un operatore sanitario , un chirurgo di 64 aanni con patologie croniche pregresse, è morto per Covid-19 a Mantova. Era stato sottoposto a vaccino. “Pur in presenza di una situazione estremamente indic ...