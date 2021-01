Fiocco rosa per l’attrice, mamma per la prima volta: il nome scelto per la piccola (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ed è un Fiocco rosa! l’attrice ha però voluto aspettare un paio di giorni prima di condividere questo lieto evento con tutti i fan. la piccola è infatti venuta al mondo l’11 gennaio scorso ma l’annuncio è arrivato solo poco fa. Aveva annunciato la gravidanza con la bellissima foto che vedete qua sotto, questo meraviglioso scatto in bianco e nero in cui il compagno, anche lui famoso ma nel mondo dello sport, le bacia il pancino. “Piena di gioia”, la didascalia secca lasciata sotto. Così, a settembre scorso, l’attrice con gli occhi di ghiaccio ha fatto sapere di aspettare il suo primo figlio. Figlia, si è scoperto poi, perché inizialmente Jessica Szohr non aveva dato altre informazioni. Ma era bastata la notizia della dolce attesa a scatenare una pioggia di cuori e felicitazioni. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ed è unha però voluto aspettare un paio di giornidi condividere questo lieto evento con tutti i fan. laè infatti venuta al mondo l’11 gennaio scorso ma l’annuncio è arrivato solo poco fa. Aveva annunciato la gravidanza con la bellissima foto che vedete qua sotto, questo meraviglioso scatto in bianco e nero in cui il compagno, anche lui famoso ma nel mondo dello sport, le bacia il pancino. “Piena di gioia”, la didascalia secca lasciata sotto. Così, a settembre scorso,con gli occhi di ghiaccio ha fatto sapere di aspettare il suo primo figlio. Figlia, si è scoperto poi, perché inizialmente Jessica Szohr non aveva dato altre informazioni. Ma era bastata la notizia della dolce attesa a scatenare una pioggia di cuori e felicitazioni. ...

TV7Benevento : FIOCCO ROSA IN CASA BENEVENTO: È NATA NICOLE IMPROTA... - LeonardiFactory : RT @squadrawilier : Fiocco rosa in casa #Wilier 7C Force: è nata Emma, figlia del capitano della squadra Johnny… - light1ngfires : vabbè raga olio di ricino non ci sta perché è scontato e fiocco rosa la odiano tuttx quindi che senso avrebbe dirlo akndjdk - light1ngfires : @cvnismvjor vabbè ma che odiassi silenzio non era una novità (infatti non ho messo nemmeno olio di ricino e fiocco rosa kandhdk) - moon_blanche : GRANDE FESTA ALLA CORTE DI FRANCIA C'È NEL REGNO UNA BIMBA IN PIÙ BIONDI CAPELLI E ROSA DI GUANCIA OSCAR TI CHIAME… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiocco rosa FIOCCO ROSA IN CASA BENEVENTO: È NATA NICOLE IMPROTA TV Sette Benevento Jovanotti: “Mia figlia ha battuto il linfoma. È stata pazzesca”

Teresa Cherubini, la bambina dei «fiocchi rosa in maternità», ha 22 anni. Molti, anche senza conoscerla, ricordano la sua data di nascita, perché il padre, Lorenzo Cherubini alias Jovanotti, il 13 dic ...

Molti meno bebè nell’anno del Covid? Non nel Vercellese: mini boom a Borgosesia

Molti meno fiocchi azzurri e rosa nei mesi del coronavirus? Succede in tante parti d’Italia e del Piemonte, ma non nel Vercellese. Il totale dei bimbi nati nel 2020 negli ospedali Sant’Andrea e SS. Pi ...

Teresa Cherubini, la bambina dei «fiocchi rosa in maternità», ha 22 anni. Molti, anche senza conoscerla, ricordano la sua data di nascita, perché il padre, Lorenzo Cherubini alias Jovanotti, il 13 dic ...Molti meno fiocchi azzurri e rosa nei mesi del coronavirus? Succede in tante parti d’Italia e del Piemonte, ma non nel Vercellese. Il totale dei bimbi nati nel 2020 negli ospedali Sant’Andrea e SS. Pi ...