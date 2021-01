Filippo Nardi e Guenda Gloria stanno insieme? Ecco la verità (Di giovedì 14 gennaio 2021) Filippo Nardi e Guenda Gloria dopo il lungo pettegolezzo sono intervenuti in prima persona mettendo in chiaro le cose sul loro rapporto Durante la puntata di oggi di Mattino 5, Guenda Gloria ha voluto fare chiarezza sul presunto flirt con Filippo Nardi. Ormai sono giorni che si parla di un amore tra i due L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 14 gennaio 2021)dopo il lungo pettegolezzo sono intervenuti in prima persona mettendo in chiaro le cose sul loro rapporto Durante la puntata di oggi di Mattino 5,ha voluto fare chiarezza sul presunto flirt con. Ormai sono giorni che si parla di un amore tra i due L'articolo proviene da Leggilo.org.

trash_italiano : La squalifica non è servita. Filippo Nardi, recidivo, commenta lo sfogo di Maria Teresa Ruta: 'borderline?' #GFVIP - FrancoMusiani : RT @buonanotteamici: #radiodeejayisoverparty la 'battuta' l'ha #Linus che insieme a Nicola quando Maria Teresa Ruta fu offesa da… - fabriziodomini5 : Guenda Goria e Filippo Nardi si frequentano? Parlano loro - EleSampa : RT @HopeSlash: In un mondo pieno di Cecilia Capriotti, Salvo Veneziano, Filippo Nardi, Stefano Bettarini, voi siate sempre un Andrea Zenga… - HopeSlash : In un mondo pieno di Cecilia Capriotti, Salvo Veneziano, Filippo Nardi, Stefano Bettarini, voi siate sempre un Andrea Zenga #tzvip #sovip -